Украина в марте нарастила импорт продуктов питания

Украина за 17 дней марта увеличила импорт продуктов питания на 40 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой таможни.

Сообщается, что всего в Украину было импортировано 158 тысяч тонн на 211 млн долларов, а именно:

молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн на 13,6 млн дол. (на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019);

готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6166 тонн на 12,3 млн дол. (+83%);

фрукты, съедобные плоды и орехи - 45837 тонн на 33,9 млн долл. (+3%);

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38908 тонн на 20,4 млн долл. (+138);

молоко и пахта - 921 тонн на 1,2 млн долл. (+163%);

рыба свежая не обработана - 2493 тонн на 14 млн долл. (+73%);

рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовы - 14381 тонн на 18,8 млн долл. (+0,5%);

кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1293 тонн на 43 млн дол. (+30%);

экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 тонн на 25,1 млн дол. (+23%);

алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 тонн на 23 млн дол. (+65%).

Также в таможне отметили, что сейчас на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков в связи с усиленным санитарным осмотром и дезинфекцией.

"По состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, в какой способ можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного на границе", - сообщили в таможне.

Также отмечается, что Министерство инфраструктуры разработало форму, заполнив которую водитель может сообщить, на каком пункте пропуска и на какой границе он находится.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.

Также сообщалось, что в Национальном банке Украины заявили, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно скажется на украинской экономике, однако пока это влияние не слишком ощутимо.