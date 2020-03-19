Украина в марте нарастила импорт продуктов питания

За 17 дней марта в Украину завезли на 40 тысяч тонн больше продуктов питания, чем за аналогичный период прошлого года
Украина за 17 дней марта увеличила импорт продуктов питания на 40 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой таможни.
Сообщается, что всего в Украину было импортировано 158 тысяч тонн на 211 млн долларов, а именно:
Также в таможне отметили, что сейчас на границе с Украиной образовались очереди из грузовиков в связи с усиленным санитарным осмотром и дезинфекцией.
"По состоянию на сегодняшнее утро, на Ягодине 350 грузовиков стояли на въезд в Украину, 750 - на выезд; Краковец: 310 - на въезд в Украину, 430 - на выезд; Рава-Русская 110 - на въезд в Украину, 360 - на выезд. Договариваемся с польскими коллегами, в какой способ можно ускорить процесс прохождения контроля, в т.ч. таможенного на границе", - сообщили в таможне.
Также отмечается, что Министерство инфраструктуры разработало форму, заполнив которую водитель может сообщить, на каком пункте пропуска и на какой границе он находится.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины с 1 апреля 2020 года вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России. Специальная пошлина составит 65%.
Также сообщалось, что в Национальном банке Украины заявили, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно скажется на украинской экономике, однако пока это влияние не слишком ощутимо.