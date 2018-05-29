Україна та Македонія зацікавлені в активізації співпраці у торгівельно-економічній сфері

Країни також зацікавлені у поглибленні міжпарламентського діалогу

Україна та Македонія мають обопільний інтерес до активізації співпраці у торгівельно-економічній сфері та у сфері євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Так, 29 травня відбулась зустріч першого заступника голови ВР Ірини Геращенко із делегацією Македонії на чолі із керівником депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Україною Собранія Македонії Йованом Мітрескісом.

"Під час зустрічі було обговорено широке коло двосторонніх питань, активізацію міжпарламентського діалогу, зокрема у торгівельно-економічній сфері", - сказано у повідомленні.

Крім того, Геращенко розповіла про погіршення безпекової і гуманітарної ситуації на Донбасі, збільшення обстрілів, про загиблих і поранених, в тому числі останні трагічні новини про вбитих українських дітей.

Своєю чергою, керівник депутатської групи Собранія Македонії з міжпарламентських зв’язків з Україною Йован Мітрескіс наголосив на необхідності активізації співпраці між країнами, зокрема, і на міжпарламентському рівні. Він запевнив, що його держава підтримуватиме усі ініціативи України, спрямовані на політико-дипломатичне врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі повідомляли, що Україна і Македонія готуються переглянути умови ЗВТ.