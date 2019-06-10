ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина - Люксембург: где смотреть матч

Новости » Спорт    10.06.2019 - 15:07
Украина - Люксембург: где смотреть матч
Фото: матч Украина - Люксембург состоится на "Арена Львов" (twitter.com/flf_lu)

Где и когда начнется поединок 4 тура квалификации на Евро-2020

В рамках четвертого тура квалификации на Евро-2020 сборная Украины будет принимать сборную Люксембурга. Букмекеры склоняются к победе команды Шевченко.

10 июня 21:45
Львов, стадион "Арена Львов"

 

На стадионе "Арена Львов" 10 июня состоится матч четвертого тура группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Люксембурга.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 1". Трансляция также будет доступна на общенациональном ТРК "Украина". Время начала матча - 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы "Головна команда" обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют итог противостояния.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко три дня назад провели один из лучших матчей в истории украинской сборной как по счету, так и по качеству игры, разгромив Сербию - 5:0.

Украина - Люксембург: анонс матча Победа Португалии в Лиге наций не гарантировала ей выход на Евро-2020
Новости Украины Сборная Украиныонлайн-трансляцияЛюксембургонлайнотборквалификацияЕвро-2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь