Україна - Люксембург: де дивитися матч

Фото: матч Україна - Люксембург відбудеться на "Арена Львів" (twitter.com/flf_lu)

Де і коли почнеться поєдинок 4 туру кваліфікації на Євро-2020

В рамках четвертого туру кваліфікації на Євро-2020 збірна України прийматиме збірну Люксембургу. Букмекери схиляються до перемоги команди Шевченка.

10 червня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

На стадіоні "Арена Львів" 10 червня відбудеться матч четвертого туру групового етапу відбору на Євро-2020 між збірними України та Люксембургу.

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на каналі "Футбол 1". Трансляція також буде доступна на загальнонаціональному ТРК "Україна". Час початку матчу - 21:45 за київським часом.

Крім того, на спеціалізованому футбольному каналі, починаючи з 20:30, експерти в студії програми "Головна команда" обговорять майбутній поєдинок, а після його закінчення проаналізують підсумок протистояння.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка три дні тому провели один з найкращих матчів в історії української збірної як за рахунком, так і за якістю гри, розгромивши Сербію - 5:0.