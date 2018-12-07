Украина и Литва подписали соглашение о защите трудовых мигрантов

Фото: подписание соглашений между Украиной и Литвой (president.gov.ua)

Документ усилит противодействие нелегальному труду украинцев в Литве и литовцев в Украине

Украина и Литва подписали двусторонний документ, который должен защитить права трудовых мигрантов и обеспечить их легальное трудоустройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

В частности, межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции подписали министр социальной политики Украины Андрей Рева и министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс в ходе рабочего визита литовского президента Дали Грибаускайтее в Киев и ее встречи с президентом Украины Петром Порошенко

"Этот документ призван обеспечить надлежащую защиту прав наших граждан, которые работают в Литве и соответственно литовских граждан в Украине", - сказал Порошенко после встречи с Грибаускайте.

В пресс-службе президента добавили, что документом обеспечивается защита социальных прав трудовых мигрантов обоих государств.

Напомним, как сообщили в НБУ в начале ноября 2018, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).

В октябре 2018 в Кабинете министров Украины проинформировали, что количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек. также за время кампании по борьбе с неофициальным трудоустройством около 130 работодателей были оштрафованы. Больше всего нарушений допускают в Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областях.