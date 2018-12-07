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Україна і Литва підписали угоду щодо захисту трудових мігрантів

Новини » Політика    07.12.2018 - 13:49
Україна і Литва підписали угоду щодо захисту трудових мігрантів
Фото: підписання угод між Україною та Литвою (president.gov.ua)

Документ посилить протидію нелегальній праці українців у Литві та литовців в Україні

Україна та Литва підписали двосторонній документ, який має захистити права трудових мігрантів та забезпечити їх легальне працевлаштування. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

Зокрема, міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції підписали міністр соціальної політики України Андрій Рева та міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс у ході робочого візиту литовського президента Далі Грібаускайте до Києва та її зустрічі із президентом України Петром Порошенком.

"Цей документ має на меті забезпечити належний захист прав наших громадян, які працюють у Литві та відповідно литовських громадян в Україні", - сказав Порошенко після зустрічі із Грібаускайте.

У прес-службі президента додали, що документом забезпечується захист соціальних прав трудових мігрантів обох держав.

Україна і Литва підписали угоду щодо захисту трудових мігрантів

Нагадаємо, як повідомили в НБУ на початку листопада 2018, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).

У жовтні 2018 у Кабінеті міністрів України поінформували, що кількість офіційно працевлаштованих українців зросла на 150 тисяч осіб. також за час кампанії з боротьби із неофіційним працевлаштуванням близько 130 роботодавців були оштрафовані. Найбільше порушень допускають у Харківській, Київській та Івано-Франківській областях.

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