Количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек в октябре

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Также ожидается, что к концу этого года вырастут и взносы в ПФУ на 1,1 млрд гривен

В Кабинете министров Украины сообщили, что в течение октября количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, в Кабмине считают, что шаги по детенизации заработных плат заметно увеличивают количество легально работающих граждан в Украине.

Также ожидается, что к концу этого года вырастут и взносы в Пенсионный фонд, уплачиваемые из официальных рабочих мест. В общем, речь идет об увеличении поступлений на около 1,1 миллиарда гривен.

"Нужно усилить координацию и защитить интересы людей труда. Люди, которых выводим из тени, будут получать белую зарплату, а, следовательно, будут иметь право на достойную пенсию", - подчеркнул глава Кабмина Владимир Гройсман.

Кроме того, сообщается, что за время кампании по борьбе с неофициальным трудоустройством около 130 работодателей были оштрафованы. Причем больше всего нарушений допускают в Харьковской, Киевской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил порядок регистрации безработных, согласно которому вводится институт карьерного советника.

Как писало РБК-Украина, Национальный банк ожидает дальнейшего снижения интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу, учитывая перспективы замедления экономического роста в Польше.