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Интервью

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в области прав человека

НовостиПолитика    04.07.2018 - 12:54
Коллаж РБК-Украина: Людмила Денисова и Дайнюс Жалимас
Коллаж РБК-Украина: Людмила Денисова и Дайнюс Жалимас

Людмила Денисова встретилась с председателем КС Литвы Дайнюсом Жалимасом

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с председателем Конституционного суда Литвы Дайнюсом Жалимасом договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере прав человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.

Так, по словам Денисовой, в России украинским политзаключенным навязывают то, что Украине они не нужны и государство о них забыло.

"Но теперь они поняли и почувствовали, что мы за них боремся", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что в борьбе за освобождение украинских политзаключенных также важно, чтобы на данном этапе Украину поддержало все европейское сообщество в осуществлении политического давления на РФ.

В свою очередь Зингерис отметил, что Литва поддерживает Украину не только в политической, но и человеческой солидарности.

"По итогам встречи стороны договорились о поддержании контактов и продолжения сотрудничества в сфере защиты прав человека, а также по обмену личным опытом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее Людмила Денисова обратилась к послам Евросоюза с просьбой поддержать Украину в освобождении политзаключенных Кремля.

Также сообщалось, что украинская делегация встретится с комиссаром по правам человека в Совете Европы.

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Теги публикации: Украина, Литва, сотрудничество, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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