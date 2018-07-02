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Денісова зустрінеться з комісаром з прав людини у Раді Європи

НовиниПолітика    02.07.2018 - 12:50
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Омбудсмен у ході зустрічі з послами ЄС проінформує про ситуацію у РФ та Криму щодо українців

Українська делегація зустрінеться з комісаром з прав людини у Раді Європи. Про це під час погоджувальної ради Верховної ради у понеділок заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні під час зустрічі з послами ЄС я зможу проінформувати про те, що зараз відбувається у РФ та у Криму щодо наших громадян. Разом з Уповноваженим президента у Мінській групі Іриною Геращенко ми зустрінемось із комісаром по правам людини в Раді Європи. Я буду пропонувати їй, щоб разом поїхати до Олега Сенцова, до Балуха, Клиха. Тому разом давайте зробимо це і далі будемо працювати з Геращенко щодо питання звільнення заручників", - повідомила омбудсмен.

Нагадаємо, Денісова підкреслила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова зможе відвідати громадян Російської Федерації в Україні тільки на основі дзеркальності.

Денисова завтра зустрінеться з послами ЄС з приводу відвідування політичних в'язнів у РФ Україна готова обміняти 23 російських в'язнів на 23 українців, - Денісова
Теги публікації: Рада Європи, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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