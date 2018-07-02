Денісова звернулась до послів ЄС з проханням підтримати Україну у звільненні політв'язнів Кремля

Денісова зазначила, що Російська Федерація не виконує домовленостей

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до послів Євросоюзу з проханням підтримати Україну у звільненні політв'язнів Кремля. Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Денісова зазначила, що Російська Федерація не виконує ані домовленостей президентів України та РФ, ані міжнародні конвенції, ані власне законодавство.

"Україна, зі свого боку, зробила всі належні кроки. З огляду на попередні домовленості, президент України Петро Порошенко взяв на себе зобов’язання надати дозвіл пані Москальковій приїхати в Україну, незважаючи на те, що в неї була заборона на в’їзд", - підкреслила Денісова.

Вона зазначила, що інформація, яка поступає про Олега Сенцова є дуже суперечливою.

"І в мене є підозра, що Олега годують невідомою сумішшю. Ця підозра підтверджується фактом - листом від радника президента РФ, Михайла Федотова. В ньому чітко зазначено, що з 8-го червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Що це за суміш, які в ній складові - ми не знаємо", - наголосила омбудсмен.



Крім цього Денісова звернула увагу послів на те, що достеменно невідомо, що насправді відбувається з Сенцовим і закликала підтримати Україну в ії прагненні звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримує Росія.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 2 липня, заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв заявив, що український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів.