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Україна та Литва домовились про співробітництво у сфері прав людини

НовиниПолітика    04.07.2018 - 12:54
Колаж РБК-Україна: Людмила Денисова і Дайнюс Жалімас
Колаж РБК-Україна: Людмила Денисова і Дайнюс Жалімас

Людмила Денісова зустрілася з головою КС Литви Дайнюсом Жалімасом

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з головою Конституційного суду Литви Дайнюсом Жалімасом домовились про обмін досвідом та співробітництво у сфері прав людини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби українського омбудсмена.

Так, за словами Денісової, у Росії українським політв'язням нав’язують те, що Україні вони не потрібні, що держава про них забула.

"Але тепер вони зрозуміли та відчули, що ми за них боремось", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що у боротьбі за звільнення українських політв’язнів також важливо, щоб на даному етапі Україну підтримала вся європейська спільнота у здійсненні політичного тиску на РФ.

В свою чергу Зінгеріс зазначив, що Литва підтримує Україну не тільки в знак політичної, але і людської солідарності.

"У підсумку зустрічі сторони домовились про підтримання контактів та продовження співробітництва у сфері захисту прав людини, а також щодо обміну особистим досвідом", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, раніше Людмила Денісова звернулась до послів Євросоюзу з проханням підтримати Україну у звільненні політв'язнів Кремля.

Також повідомлялося, що українська делегація зустрінеться з комісаром з прав людини у Раді Європи.

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Теги публікації: Україна, Литва, сотрудничество, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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