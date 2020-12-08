Украина и Кувейт намерены запустить прямое авиасообщение

Фото: Рашид аль-Адвани и Дмитрий Сеник (mfa.gov.ua)

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. В ходе встречи стороны договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что прямое авиасообщение между странами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.

"Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом - один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении", - заявил Сеник.

Кроме того, стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.

Также Сеник отметил, что Украина готова провести Пятое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в следующем году после того, как нормализуется эпидемическая ситуация.

Вместе с тем Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.

Напомним, с 1 августа в Украине действует безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.