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Украина и Кувейт намерены запустить прямое авиасообщение

Киев, Вторник 08 декабря 2020 20:26
Украина и Кувейт намерены запустить прямое авиасообщение
Фото: Рашид аль-Адвани и Дмитрий Сеник (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник провел встречу с послом Кувейта в Украине Рашидом аль-Адвани. В ходе встречи стороны договорились активизировать вопрос введения прямого авиасообщения между Украиной и Кувейтом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что прямое авиасообщение между странами позволит увеличить экономические контакты между Украиной и Кувейтом.

"Свободное движение туристических потоков и бизнес контактов между Украиной и Кувейтом - один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стало одним из шагов в этом направлении", - заявил Сеник.

Кроме того, стороны договорились провести в ближайшее время очередной раунд политических консультаций между Министерствами иностранных дел Украины и Кувейта. Они также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.

Также Сеник отметил, что Украина готова провести Пятое заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в следующем году после того, как нормализуется эпидемическая ситуация.

Вместе с тем Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.

Напомним, с 1 августа в Украине действует безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

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