ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна і Кувейт має намір запустити пряме авіасполучення

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 20:26
Україна і Кувейт має намір запустити пряме авіасполучення
Фото: Рашид аль-Адвані і Дмитро Сенік (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік провів зустріч з послом Кувейту в Україні Рашидом аль-Адвані. У ході зустрічі сторони домовилися активізувати питання запровадження прямого авіасполучення між Україною і Кувейтом.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Наголошується, що пряме авіасполучення між країнами дозволить збільшити економічні контакти між Україною і Кувейтом.

"Вільний рух туристичних потоків та бізнес-контактів між Україною і Кувейтом - один з пріоритетів нашої двосторонньої співпраці. Скасування Україною віз для громадян Кувейту стало одним з кроків у цьому напрямку", - заявив Сенік.

Крім того, сторони домовилися провести найближчим часом черговий раунд політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та Кувейту. Вони також висловили зацікавленість у подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва.

Також Сенік зазначив, що Україна готова провести П'яте засідання Міжурядової комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва в наступному році після того, як нормалізується епідемічна ситуація.

Разом з тим Сенік підкреслив зацікавленість України в збільшенні кувейтськими партнерами інвестиційного портфоліо в українській економіці.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діє безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кувейтавиасообщение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся