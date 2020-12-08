Україна і Кувейт має намір запустити пряме авіасполучення

Фото: Рашид аль-Адвані і Дмитро Сенік (mfa.gov.ua)

Заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік провів зустріч з послом Кувейту в Україні Рашидом аль-Адвані. У ході зустрічі сторони домовилися активізувати питання запровадження прямого авіасполучення між Україною і Кувейтом.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Наголошується, що пряме авіасполучення між країнами дозволить збільшити економічні контакти між Україною і Кувейтом.

"Вільний рух туристичних потоків та бізнес-контактів між Україною і Кувейтом - один з пріоритетів нашої двосторонньої співпраці. Скасування Україною віз для громадян Кувейту стало одним з кроків у цьому напрямку", - заявив Сенік.

Крім того, сторони домовилися провести найближчим часом черговий раунд політичних консультацій між Міністерствами закордонних справ України та Кувейту. Вони також висловили зацікавленість у подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва.

Також Сенік зазначив, що Україна готова провести П'яте засідання Міжурядової комісії з питань економічного, технічного та торговельного співробітництва в наступному році після того, як нормалізується епідемічна ситуація.

Разом з тим Сенік підкреслив зацікавленість України в збільшенні кувейтськими партнерами інвестиційного портфоліо в українській економіці.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діє безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.