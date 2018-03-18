Украина и Кувейт договорились о военном сотрудничестве

Между правительствами Украины государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах. Подписание состоялось по итогам переговоров президента Цуркаины Петра Порошенко и Эмира государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха, передает пресс-служба главы государства.

"По итогам переговоров с Эмиром государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом подписали ряд украинский-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, и по научному сотрудничеству", - сообщил Порошенко.

Отмечается, что заключение Соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере, в частности по направлениям сотрудничества в области оборонной промышленности и логистики, военного образования и подготовки персонала.

Між Урядом України та Урядом Держави Кувейт було підписано Угоду про співробітництво у військовій та інших сферах.



Угода створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері. pic.twitter.com/0AmlFpohGm — Петро Порошенко (@poroshenko) March 18, 2018

Стороны также договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.

Зокрема, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 18, 2018

Кроме того, документом создаются правовые рамки в вопросах разработки и реализации в случае необходимости соответствующих программ, проведение совместных научных исследований, совместного производства и продажи оборонного оборудования путем использования технологий.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Украины и Правительством Государства Кувейт о сотрудничестве в молодежной сфере, сфере физической культуры и спорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договорилась об упрощении визового режима с Кувейтом.