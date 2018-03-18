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Україна та Кувейт домовилися про військове співробітництво

НовиниПолітика    18.03.2018 - 14:57
Фото: Петро Порошенко підписує угоду з Кувейтом (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко підписує угоду з Кувейтом (president.gov.ua)

Сторони також домовились про обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією

Між урядами України держави Кувейт було підписано Угоду про співробітництво у військовій та інших сферах. Підписання відбулося за результатами переговорів президента Цуркаїни Петра Порошенка та Еміра держави Кувейт Сабаха Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха, передає прес-служба глави держави.

"За підсумками переговорів з Еміром держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом підписали низку українсько-кувейтських документів щодо співробітництва у військовій сфері, галузі фізичної культури і спорту, молодіжній сфері, та щодо наукового співробітництва", - повідомив Порошенко.

Зазначається, що укладення Угоди створить правові рамки для здійснення співробітництва між державами у оборонній сфері, зокрема за напрямами співпраці в галузі оборонної промисловості та логістики, військової освіти та підготовки персоналу.

Сторони також домовились про взаємний обмін розвідувальною та іншою спеціалізованою інформацією, співпрацю між оборонно-промисловими комплексами держав, постачання озброєння, військової техніки та іншої продукції військового призначення, обслуговування, ремонт та модернізацію військової техніки та обладнання.

Крім того, документом створюються правові рамки у питаннях розробки та реалізації у разі необхідності відповідних програм, проведення спільних наукових досліджень, спільного виробництва та продажу оборонного обладнання шляхом використання технологій.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  Україна домовилась про спрощення візового режиму з Кувейтом.

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Теги: оборона, Кувейт
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