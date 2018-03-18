Украина договорилась об упрощении визового режима с Кувейтом

Украина договорилась об упрощенном визовом режиме с Кувейтом. Об этом договорились во время встречи президент Украины Петр Порошенко и Эмир государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах, передает пресс-служба главы государства.

"Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", - говорится в сообщении.

Вдячний Його Високості Еміру Держави Кувейт за прийняте ним за результатами переговорів рішення максимально спростити візовий режим для українських громадян. pic.twitter.com/i9NBLhw1Ln — Петро Порошенко (@poroshenko) March 18, 2018

Также во время встречи стороны обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Эмир государства Кувейт подчеркнул, что его страна последовательно выступает против любой агрессии в отношении государств.

Напомним, недавно Петр Порошенко подписал указ №65 / 2018 о введении на один год безвизового режима въезда в Украину и транзита для граждан Республики Македония.