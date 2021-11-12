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Україна купить у Туреччини додаткову партію "Байрактарів": у Міноборони назвали терміни

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 20:00
Україна купить у Туреччини додаткову партію "Байрактарів": у Міноборони назвали терміни Фото: Україна додатково закупить безпілотники" Байрактар " (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна додатково закупить наступного року у Туреччини безпілотники "Байрактар". Вони будуть вже з українськими двигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для обладнання "Байрактарів", - заявив Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками поїздки в район проведення ООС.

За його словами, придбання додаткової партії турецьких безпілотників заплановано на наступний рік. При цьому він підкреслив, що "Байрактари" будуть виготовлені в Туреччині, але вважати їх слід українськими.

"Але це будуть українські "Байрактари", підкреслюю. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть Українські, на озброєнні Збройних Сил України", - уточнив міністр.

Резніков додав, що безпілотники будуть застосовуватися для захисту незалежності України, в тому числі на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну або колективну самооборону).

Нагадаємо, в кінці жовтня ЗСУ вперше застосували на Донбасі "Байрактар" - безпілотник знищив знаряддя проросійських бойовиків.

Відзначити, у Генштабі не виключили використання цих безпілотників в разі необхідності.

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