Україна купить у Туреччини додаткову партію "Байрактарів": у Міноборони назвали терміни

Україна додатково закупить наступного року у Туреччини безпілотники "Байрактар". Вони будуть вже з українськими двигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України .

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для обладнання "Байрактарів", - заявив Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками поїздки в район проведення ООС.

За його словами, придбання додаткової партії турецьких безпілотників заплановано на наступний рік. При цьому він підкреслив, що "Байрактари" будуть виготовлені в Туреччині, але вважати їх слід українськими.

"Але це будуть українські "Байрактари", підкреслюю. Тобто, виготовлені в Туреччині, але вони будуть Українські, на озброєнні Збройних Сил України", - уточнив міністр.

Резніков додав, що безпілотники будуть застосовуватися для захисту незалежності України, в тому числі на підставі 51 статті Статуту ООН (право на індивідуальну або колективну самооборону).