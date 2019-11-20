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Украина купит судно для исследования Мирового океана и Антарктики

Новости » Общество     20.11.2019 - 21:38
Украина купит судно для исследования Мирового океана и Антарктики
Фото: Антарктида (liveinternet.ru)

Кабмин выделил 252 млн гривен на приобретение судна

Кабинет министров Украины выделил средства на покупку научного океанского судна ледового класса, которое будет использоваться для исследования Мирового океана и Антарктики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Сообщается, что на приобретение судна правительство выделило в 252 млн гривен. Соответствующее решение было принято Кабмином в среду, 20 ноября. Как отметили в МОН, данное судно позволит возродить океанический научный флот Украины.

"Приобретение Украины судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике", - сообщила глава МОН Анна Новосад.

Ожидается, что покупка судна будет осуществлена до конца 2019 года, а в 2020 году планируется первый выход в океан.

Украина купит судно для исследования Мирового океана и Антарктики

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин выделит ученым до 7 млн евро из пакета помощи Европейского союза. Конкурс работ пройдет в начале 2020 года.

Также сообщалось, что МОН временно приостановило аттестацию вузов в этом году. Аттестация вузов продолжится в начале 2020 года.

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