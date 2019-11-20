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Україна купить судно для дослідження Світового океану й Антарктики

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 21:38
Україна купить судно для дослідження Світового океану й Антарктики
Фото: Антарктида (liveinternet.ru)

Кабмін виділив 252 млн гривень на придбання судна

Кабінет міністрів України виділив кошти на придбання наукового океанського судна льодового класу, яке буде використовуватися для дослідження Світового океану й Антарктики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що на придбання судна уряд виділив 252 млн гривень. Відповідне рішення було ухвалено Кабміном у середу, 20 листопада. Як зазначили в МОН, дане судно дозволить відродити океанський флот України науковий.

"Придбання України судна такого класу дозволить нам бути більш самостійними у дослідженні Світового океану, яке на рівних з дослідженнями космосу є зараз одним з пріоритетів світової науки. Це нові можливості для наших науковців вже з наступного року. А ще це можливість будувати більш сміливі стратегічні плани досліджень в Антарктиді і Арктиці", - повідомила глава МОН Ганна Новосад.

Очікується, що купівля судна буде здійснена до кінця 2019 року, а до 2020 року планується перший вихід в океан.

Україна купить судно для дослідження Світового океану й Антарктики

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін виділить вченим до 7 млн євро з пакету допомоги Європейського союзу. Конкурс робіт пройде на початку 2020 року.

Також повідомлялося, що МОН тимчасово призупинило атестацію вузів у цьому році. Атестація внз триватиме до початку 2020 року.

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