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Украина может купить британский ледокол: комитет Рады одобрил решение

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Киев, Среда 14 июля 2021 18:52
Украина может купить британский ледокол: комитет Рады одобрил решение Фото: британское судно "Джеймс Кларк Росс" (wikipedia org Tom_L-C)
Автор: РБК-Украина

Бюджетный комитет Верховной рады поддержал решение о покупке британского океанографического судна "Джеймс Кларк Росс". Планируется, что ледокол будет использоваться украинской экспедицией на Антарктиде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, который является членом бюджетного комитета.

По его словам, решение было принято с небольшим перевесом голосов.

"Этот корабль - полноценный научный институт, на борту которого одновременно может находиться до 50 специалистов. На самом деле это настоящий ледокол, который способен преодолеть лед до 4 метров. Его приобретение улучшит логистическое обеспечение нашей антарктической станции "Академик Вернадский", - отметил Гончаренко.

Он также отметил, что стоимость судна составляет 5 млн долларов.

Отметим, на сегодня в Украине в эксплуатации находится только один ледокол - это судно "Капитан Белоусов", которое принадлежит Мариупольскому порту. Оно было построено в 1953 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

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