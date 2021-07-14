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Україна може купити британський криголам: комітет Ради схвалив рішення

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Київ, Середа 14 липня 2021 18:52
Україна може купити британський криголам: комітет Ради схвалив рішення Фото: британське судно "Джеймс Кларк Росс" (wikipedia org Tom_L-C)
Автор: РБК-Україна

Бюджетний комітет Верховної ради підтримав рішення про покупку британського океанографічного судна "Джеймс Кларк Росс". Планується, що криголам буде використовуватися українською експедицією на Антарктиді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка, який є членом бюджетного комітету.

За його словами, рішення було прийнято з невеликою перевагою голосів.

"Цей корабель - повноцінний науковий інститут, на борту якого одночасно може перебувати до 50 фахівців. Насправді це справжній криголам, який здатний подолати лід до 4 метрів. Його придбання поліпшить логістичне забезпечення нашої антарктичної станції "Академік Вернадський", - зазначив Гончаренко.

Він також зазначив, що вартість судна становить 5 млн доларів.

Зазначимо, на сьогодні в Україні в експлуатації знаходиться тільки один криголам - це судно "Капітан Білоусов", яке належить Маріупольському порту. Його було побудовано в 1953 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

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