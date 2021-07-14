Україна може купити британський криголам: комітет Ради схвалив рішення
Бюджетний комітет Верховної ради підтримав рішення про покупку британського океанографічного судна "Джеймс Кларк Росс". Планується, що криголам буде використовуватися українською експедицією на Антарктиді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка, який є членом бюджетного комітету.
За його словами, рішення було прийнято з невеликою перевагою голосів.
"Цей корабель - повноцінний науковий інститут, на борту якого одночасно може перебувати до 50 фахівців. Насправді це справжній криголам, який здатний подолати лід до 4 метрів. Його придбання поліпшить логістичне забезпечення нашої антарктичної станції "Академік Вернадський", - зазначив Гончаренко.
Він також зазначив, що вартість судна становить 5 млн доларів.
Зазначимо, на сьогодні в Україні в експлуатації знаходиться тільки один криголам - це судно "Капітан Білоусов", яке належить Маріупольському порту. Його було побудовано в 1953 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.