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Украина из-за кризиса потеряла 10% внешней торговли

Автор: Александр Белоус

Ситуация в торговле товарами не улучшается

Объем внешней торговли товарами в январе-августе 2020 года составил 64,182 млрд долларов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (71,096 млрд долларов).

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Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые восемь месяцев 2020 года составил 30,846 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 33,337 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 2,491 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-август 2020 года сократился 1% до 13,869 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 18% до 6,033 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 38% до 5,125 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, преобладающие в украинском экспорте.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

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