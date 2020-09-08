Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2020 року склав 64,182 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (71,096 млрд доларів).

Про це свідчать дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші вісім місяців 2020 року склав 30,846 млрд доларів, що на 7% менше, ніж у минулому році, імпорт скоротився на 12% до 33,337 млрд доларів. Від'ємне сальдо зафіксовано на рівні 2,491 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-серпень 2020 року скоротився 1% до 13,869 млрд доларів, експорт металів скоротився на 18% до 6,033 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 38% до 5,125 млрд доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, поступова активізація глобальної економіки призвела до розширення попиту на світових товарних ринках. Відповідно росли світові ціни на товари, які переважають в українському експорті.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.