Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 млрд євро на рік

У махінаціях на митниці беруть участь співробітники поліції, прокуратури та СБУ

Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку. Про це йдеться в розслідуванні корупції на українській митниці, проведеному німецьким виданням Süddeutsche Zeitung, пише DW.

Як повідомляється, це більше однієї десятої всієї дохідної частини бюджету та в 2 рази більше тієї суми, яку Україна в 2018 році хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку.

Крім того, Süddeutsche Zeitung, спираючись на документи, митні і транспортні накладні, описує махінації, які застосовуються для відходу від мит.

Зокрема, на товарах, які ввозять в країну, в процесі митної реєстрації змінюють маркування, наприклад, парасольки перетворюються у щітки або дзеркала.

Таким чином, тільки на одній партії вантажу держава втрачає тисячі євро.

Також наголошується, що в махінаціях на митниці беруть участь співробітники поліції, прокуратури та СБУ.

"Для нелегальних угод утворюються нові фірми, які контролюють люди з оточення співробітників митниці, прокуратури і офіцерів поліції", - пише видання.

Нагадаємо, раніше на майданчику закупівель ProZorro відбувся аукціон по закупівлі скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів для оснащення пунктів пропуску митниці Державної фіскальної служби України.

Також повідомлялося, що загальна вартість закупівель стаціонарних скануючих систем становить близько 1,3 млрд грн. Ці кошти ще в минулому році були виділені українській митниці на технічне оснащення кордону за рахунок перевиконання показників по забезпеченню надходжень митних платежів до бюджету.