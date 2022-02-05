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Украина в конце февраля отключится от энергосистемы Беларуси и России

Автор: Александр Белоус

Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

"Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен", - отмечает издание.

В компании "Укрэнерго" изданию Welt сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом.

Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском "Системном операторе Единой энергетической системы", отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

Напомним, министр энергетики Германа Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".

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