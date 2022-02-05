Украина в конце февраля отключится от энергосистемы Беларуси и России

"Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен", - отмечает издание.

В компании "Укрэнерго" изданию Welt сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом.

Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском "Системном операторе Единой энергетической системы", отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.