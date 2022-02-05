RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна наприкінці лютого відключиться від енергосистеми Білорусі та Росії

Автор: Олександр Білоус

Україна планує наприкінці лютого на три дні відключитися від енергосистеми Білорусі та Росії. Це необхідно для тестування роботи системи в ізольованому режимі та інтеграції в 2023 році з європейською мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Welt am Sonntag.

"Символізм фізичного відділення від російської енергетичної мережі, значний", - зазначає видання.

У компанії "Укренерго" виданню Welt повідомили, що в разі, якщо назад підключитися до мережі не вийде, в України є достатній запас міцності для тривалої роботи в автономному режимі.

У Міненерго Білорусі виданню БЕЛТА повідомили, що відключення заплановано на 24-26 лютого 2022 року і що українська сторона погодила свої дії з білоруською стороною і поінформувала про це.

Цю інформацію виданню РБК підтвердили в російському "Системному операторі Єдиної енергетичної системи", зазначивши, що Москва співпрацює з Києвом з цього питання.

Нагадаємо, міністр енергетики Германа Галущенко заявив, що синхронізація з європейською енергосистемою ENTSO-E планується в 2023 році.

За його словами, цієї зими енергосистема України повинна пройти перший тестовий період роботи в ізольованому режимі.

Галущенко повідомив, що до кінця 2022 року енергосистема увійде в паралельну роботу з європейською енергосистемою, "а в 2023-му на повноцінну роботу синхронно з європейською".

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго