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Украина до конца лета получит более 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

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Понедельник 14 июня 2021 14:45
Украина до конца лета получит более 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина до конца этого лета получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса от разных производителей. Этим количеством доз препаратов планируют привить 5 млн украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.

"После подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется прививать 5 млн граждан", - заявил он.

Отмечается, что на сегодняшний день Украина получила 4 млн 850 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что в мире существует около 12 тысяч мутаций коронавируса, однако только четырьмя из ними обеспокоены в Минздраве.

Кроме того, в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Поэтому украинцы смогут свободно летать в ЕС уже этим летом.

Добавим, что Ляшко не исключил расширения возрастных рамок для вакцинации от коронавируса. В частности, в будущем в Украине могут начать вакцинировать от COVID-19 подростков.

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