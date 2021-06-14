Украина до конца лета получит более 10 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Украина до конца этого лета получит более 10 млн доз вакцин от коронавируса от разных производителей. Этим количеством доз препаратов планируют привить 5 млн украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.