Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму, - Зеленский

До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. И рассчитывает на поддержку Израиля в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Владимира Зеленского с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

"Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблее обновленную резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова", - отметил Зеленский.