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Украина утвердила Стратегию деоккупации Крыма и меры для ее реализации

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Киев, Среда 29 сентября 2021 14:11
Украина утвердила Стратегию деоккупации Крыма и меры для ее реализации Фото: в Украине появилась Стратегия деоккупации Крыма (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. А также меры по ее реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию правительства.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, документ включает в себя 158 пунктов, последним из которых является проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Фото: план мер по реализации Стратегии

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий, в том числе Крыма.

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