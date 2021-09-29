Украина утвердила Стратегию деоккупации Крыма и меры для ее реализации

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. А также меры по ее реализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию правительства.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - отметил премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, документ включает в себя 158 пунктов, последним из которых является проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Фото: план мер по реализации Стратегии