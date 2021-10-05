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Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції щодо Криму, - Зеленський

Автор: Ілона Свиридова

До кінця 2021 року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму. І розраховує на підтримку Ізраїлю в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг президента Володимира Зеленського з ізраїльським президентом Іцхаком Герцогом.

"Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, нашого суверенітету і територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і далі, зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлену резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації півострова", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Україна затвердила стратегію деокупації Криму і заходи для її реалізації.

А Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб підняти питання окупованих територій, у тому числі Криму.

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Володимир ЗеленськийООНКрим