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Украина может компенсировать перебои с транзитом по "Северному потоку-1", - Оператор ГТС

Фото: Украина может компенсировать перебои с транзитом по Северному потоку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украина имеет около 109 млн кубометров газа в сутки свободных мощностей по транзитному маршруту в Европу. Они могут быть использованы для компенсации снижения потоков по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС в Facebook.

Уже забронированные мощности через Украину согласно транзитному соглашению с "Газпромом" используются менее чем на 40%.

С учетом хронических перебоев в работе "Северного потока-1" в последние месяцы, а также очередной запланированной остановки этого маршрута в конце августа, Оператор ГТС напомнил о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу.

Технические мощности "Суджи" составляют 244 млн кубометров в сутки. Это сопоставимо с обычной пропускной способностью Nord Stream, составляющей около 167 млн кубометров в сутки, которая недавно была ограничена Газпромом.

Таким образом, нет обстоятельств непреодолимой силы и технических препятствий для выполнения "Газпромом" своих обязательств перед европейскими странами по поставкам газа. Россия продолжает игнорировать имеющиеся возможности для транзита, в частности на точке входа "Суджа", отмечает компания.

Напомним, "Газпром" 14 июня заявил, что резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens. Позже компания отказалась принимать турбину и потребовала снятия санкций.

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Северный поток