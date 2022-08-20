Україна може компенсувати перебої з транзитом по "Північному потоку-1", - Оператор ГТС

Вже заброньовані потужності через Україну згідно з транзитною угодою з "Газпромом" використовуються менш ніж на 40%.

З урахуванням хронічних перебоїв в роботі "Північного потоку-1" в останні місяці, а також чергової запланованої зупинки цього маршруту в кінці серпня, Оператор ГТС нагадав про наявність альтернативних транзитних коридорів через Україну і Польщу.

Технічні потужності "Суджі" становлять 244 млн кубометрів на добу. Це можна порівняти зі звичайною пропускною спроможністю Nord Stream, що становить близько 167 млн кубометрів на добу, яка нещодавно була обмежена Газпромом.

Таким чином, немає обставин непереборної сили і технічних перешкод для виконання "Газпромом" своїх зобов'язань перед європейськими країнами щодо постачання газу. Росія продовжує ігнорувати наявні можливості для транзиту, зокрема на точці входу "Суджа", зазначає компанія.