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Украина и Китай. Кулеба рассказал о сотрудничестве стран

Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай является торговым партнером Украины номер один. По его словам, все люди, которые пытаются помешать развитию отношений двух стран в торговой сфере, работают против интересов Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что у двух стран есть разногласия в видении ряда политических вопросов.

"И мы это признаем и соответственно строим свою политику", - уточнил Кулеба.

Министр отметил, что третий элемент - это сотрудничество в секторе безопасности.

"Мы понимаем, что партнером безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", - добавил глава МИД Украины.

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УкраинаКитайДмитрий Кулеба