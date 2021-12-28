Україна та Китай. Кулеба розповів про співробітництво країн

Він зауважив, що у двох країн є розбіжності у баченні низки політичних питань.

"І ми це визнаємо і відповідно будуємо свою політику", - уточнив Кулеба.

Міністр зазначив, що третій елемент - це співробітництво в секторі безпеки.

"Ми розуміємо, що безпековим партнером України номер один є США. І у нас немає намірів віддавати Китаю будь-що, що стратегічно може негативно вплинути на безпеку України", - додав голова МЗС України.