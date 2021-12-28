ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина и Китай. Кулеба рассказал о сотрудничестве стран

Новина українською →
Киев, Вторник 28 декабря 2021 10:17
Украина и Китай. Кулеба рассказал о сотрудничестве стран Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай является торговым партнером Украины номер один. По его словам, все люди, которые пытаются помешать развитию отношений двух стран в торговой сфере, работают против интересов Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что у двух стран есть разногласия в видении ряда политических вопросов.

"И мы это признаем и соответственно строим свою политику", - уточнил Кулеба.

Министр отметил, что третий элемент - это сотрудничество в секторе безопасности.

"Мы понимаем, что партнером безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", - добавил глава МИД Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Китай Дмитрий Кулеба
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика