Украина и Китай. Кулеба рассказал о сотрудничестве стран

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай является торговым партнером Украины номер один. По его словам, все люди, которые пытаются помешать развитию отношений двух стран в торговой сфере, работают против интересов Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью РБК-Украина .

Он отметил, что у двух стран есть разногласия в видении ряда политических вопросов.

"И мы это признаем и соответственно строим свою политику", - уточнил Кулеба.

Министр отметил, что третий элемент - это сотрудничество в секторе безопасности.

"Мы понимаем, что партнером безопасности Украины номер один являются США. И у нас нет намерений отдавать Китаю, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", - добавил глава МИД Украины.