Україна та Китай. Кулеба розповів про співробітництво країн
Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)і
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Китай є торговельним партнером України номер один. За його словами, всі люди, які намагаються перешкодити розвитку відносин двох країн в торговельній сфері, працюють проти інтересів України.
Про це Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він зауважив, що у двох країн є розбіжності у баченні низки політичних питань.
"І ми це визнаємо і відповідно будуємо свою політику", - уточнив Кулеба.
Міністр зазначив, що третій елемент - це співробітництво в секторі безпеки.
"Ми розуміємо, що безпековим партнером України номер один є США. І у нас немає намірів віддавати Китаю будь-що, що стратегічно може негативно вплинути на безпеку України", - додав голова МЗС України.