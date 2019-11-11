Украина и Катар укрепят сотрудничество в области авиаперевозок

Правительства Украины и Катара подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении, что позволит либерализировать условия осуществления регулярных воздушных перевозок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Отметим, что в рамках встречи между сторонами был подписан Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении.

"Мы либерализуем воздушное сообщение между Украиной и Государством Катар. Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - подчеркнул Криклий.

По словам Криклия, подписание данного Протокола позволит либерализировать условия осуществления регулярных воздушных перевозок между Украиной и Катаром.

"11 ноября 2019 года в Министерстве инфраструктуры Украины состоялась встреча Министра инфраструктуры Владислава Криклия с Президентом Администрации гражданской авиации Государства Катар господином Абдулы бин Насера Турки Аль-Субаей. Во встрече также приняли участие председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук, представители посольства Государства Катар в Украине и Управления гражданской авиации Катара", - говорится в сообщении.

Напомним, крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новых маршруты из Украины. Сначала Ryanair планировал запустить всего 42 маршруты из Украины, но на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

Как сообщает РБК-Украина, SkyUp с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в Турин на зимний период. Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Турина. Минимальная стоимость билетов - от 1416 гривен в одну сторону без багажа.