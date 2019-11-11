Україна і Катар посилять співробітництво щодо авіаперевезень

Уряди України і Катару підписали протокол про внесення змін і доповнень до угоди про повітряне сполучення, що дозволить лібералізувати умови здійснення регулярних повітряних перевезень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України в Facebook.

Зазначимо, що в рамках зустрічі між сторонами було підписано Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Катар про внесення змін і доповнень до Угоди про повітряне сполучення.

"Ми лібералізуємо повітряне сполучення між Україною та Державою Катар. Підписання сьогоднішнього протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження щодо кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн", - наголосив Криклій.

За словами Криклія, підписання даного Протоколу дозволить лібералізувати умови здійснення регулярних повітряних перевезень між Україною та Катаром.

"11 листопада 2019 року в Міністерстві інфраструктури України відбулась зустріч Міністра інфраструктури Владислава Криклія із Президентом Адміністрації цивільної авіації Держави Катар паном Абдули бін Насера Туркі Аль-Субаей. Участь у зустрічі також взяли голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук, представники посольства Держави Катар в Україні та Управління цивільної авіації Катару", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє РБК-Україна, SkyUp з 12 грудня запускає новий рейс з Києва в Турин на зимовий період. Рейси здійснюватимуться з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в головний аеропорт Турина. Мінімальна вартість квитків - від 1416 гривень в одну сторону без багажу.