Украина и Канада смогут расширить соглашение о ЗСТ, - посол

Фото: Андрей Шевченко (facebook.com KAPITAL)

Действие соглашения планируется расширить на сферы инвестиций и услуг

Украина и Канада смогут расширить соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) летом 2019 года. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью "Укринформу".

Он отметил, что текстом соглашения предусматривается, что через два года после вступления в силу возможен пересморт документа.

"Текстом соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой действительно предусмотрено, что через два года после вступления в силу мы его пересмотрим и посмотрим, как его можно изменить или расширить", - сказал посол.

Шевченко подчеркнул, что действие соглашения планируется расширить на сферы инвестиций и услуг.

"У нас уже есть политическая договоренность, что действие этого соглашения будет расширено на сферы инвестиций и услуг. В первую очередь, это хорошая новость для украинских айтишников, но также - и для всех представителей украинской сферы услуг, поскольку в таком случае они смогут на лучших условиях работать с Канадой. Два года соглашению исполнится в августе 2019-го, и у нас есть все шансы в этом году выйти на расширение сферы его действия", - добавил он.

Напомним, Шевченко заявил, что в этом году следует ожидать расширения канадских санкций против Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году министры иностранных дел Украины и Канады обсудили активизацию украинского-канадской торговли после вступления в силу соглашения о свободной торговле между двумя государствами.

Добавим, 15 февраля 2017 года нижняя палата (Палата общин) парламента Канады ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.