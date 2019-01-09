Україна та Канада зможуть розширити угоду про ЗВТ, - посол

Фото: Андрій Шевченко (facebook.com KAPITAL)

Дію угоди планується розширити на сфери інвестицій та послуг

Україна та Канада зможуть розширити угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) влітку 2019 року. Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що текстом угоди передбачається, що через два роки після набуття нею чинності можливий перегляд документу.

"Текстом угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою дійсно передбачено, що через два роки після набуття нею чинності ми її переглянемо і подивимося, як її можна змінити або розширити", - сказав посол.

Шевченко підкреслив, що дію угоди планується розширити на сфери інвестицій та послуг.

"У нас уже є політична домовленість, що дія цієї угоди буде розширена на сфери інвестицій та послуг. У першу чергу, це хороша новина для українських айтішників, але також - і для усіх інших представників української сфери послуг, оскільки в такому разі вони зможуть на кращих умовах працювати із Канадою. Два роки угоді виповниться у серпні 2019-го, і у нас є всі шанси цього року вийти на розширення сфери її дії", - додав він.

Нагадаємо, Шевченко заявив, що в цьому році слід очікувати розширення канадських санкцій проти Російської Федерації.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2017 році міністри закордонних справ України та Канади обговорили активізацію українсько-канадської торгівлі після набуття чинності угодою про вільну торгівлю між двома державами.

Додамо, 15 лютого 2017 року нижня палата (Палата громад) парламенту Канади ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.