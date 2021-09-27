Украина и Канада пересмотрят соглашение о свободной торговле
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина и Канада пересмотрят положения Соглашения о свободной торговле между странами. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее соглашение, опубликованное на сайте Офиса президента.
Так, главой украинской делегации назначен первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко.
Также в состав делегации вошли:
- заместитель министра экономики Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка,
- директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,
- главный специалист Отдела по международным вопросам и европейской интеграции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Воронов,
- главный специалист отдела правового обеспечения международного финансово экономического сотрудничества Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Инна Гречушкина,
- директор Департамента многосторонних и двухсторонних торговых соглашений Министерства экономики Украины Александр Жемойда;
- начальник Управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин,
- заместитель директора юридического департамента Министерства экономики Украины Денис Линиченко,
- директор Директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева,
- генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Дмитрий Олейник,
- директор Третьего территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Игорь Прокопчук.