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Украина и Канада пересмотрят соглашение о свободной торговле

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Понедельник 27 сентября 2021 18:01
Украина и Канада пересмотрят соглашение о свободной торговле Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Канада пересмотрят положения Соглашения о свободной торговле между странами. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее соглашение, опубликованное на сайте Офиса президента.

Так, главой украинской делегации назначен первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Алексей Любченко.

Также в состав делегации вошли:

  • заместитель министра экономики Украины - Торговый представитель Украины Тарас Качка,
  • директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева,
  • главный специалист Отдела по международным вопросам и европейской интеграции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Воронов,
  • главный специалист отдела правового обеспечения международного финансово экономического сотрудничества Управления правовой экспертизы договоров и международного сотрудничества Департамента международного права Министерства юстиции Украины Инна Гречушкина,
  • директор Департамента многосторонних и двухсторонних торговых соглашений Министерства экономики Украины Александр Жемойда;
  • начальник Управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин,
  • заместитель директора юридического департамента Министерства экономики Украины Денис Линиченко,
  • директор Директората европейской интеграции Минцифры Гульсанна Мамедиева,
  • генеральный директор Директората по вопросам экономической политики Офиса президента Дмитрий Олейник,
  • директор Третьего территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Игорь Прокопчук.
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