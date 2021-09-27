Україна і Канада переглянуть угоду про вільну торгівлю
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна і Канада переглянуть положення Угоди про вільну торгівлю між країнами. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну угоду, яка опублікована на сайті Офісу президента.
Так, головою української делегації призначено першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Олексій Любченко.
Також до складу делегації увійшли:
- заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка,
- директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва,
- головний спеціаліст відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександр Воронов,
- головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово економічного співробітництва управління правової експертизи договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Інна Гречушкіна,
- директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України Олександр Жемойда;
- начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин,
- заступник директора Юридичного департаменту Міністерства економіки України Денис Лініченко,
- директор директорату Європейської інтеграції Мінцифри Гульсанна Мамедієва,
- генеральний директор Директорату з питань економічної політики офісу президента Дмитро Олійник,
- директор третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ігор Прокопчук.