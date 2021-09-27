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Україна і Канада переглянуть угоду про вільну торгівлю

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Понеділок 27 вересня 2021 18:01
Україна і Канада переглянуть угоду про вільну торгівлю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна і Канада переглянуть положення Угоди про вільну торгівлю між країнами. Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну угоду, яка опублікована на сайті Офісу президента.

Так, головою української делегації призначено першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України Олексій Любченко.

Також до складу делегації увійшли:

  • заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка,
  • директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Тамара Андрієва,
  • головний спеціаліст відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександр Воронов,
  • головний спеціаліст відділу правового забезпечення міжнародного фінансово економічного співробітництва управління правової експертизи договорів та міжнародного співробітництва Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Інна Гречушкіна,
  • директор Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод Міністерства економіки України Олександр Жемойда;
  • начальник управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимир Кучин,
  • заступник директора Юридичного департаменту Міністерства економіки України Денис Лініченко,
  • директор директорату Європейської інтеграції Мінцифри Гульсанна Мамедієва,
  • генеральний директор Директорату з питань економічної політики офісу президента Дмитро Олійник,
  • директор третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ігор Прокопчук.
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