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Украина и Канада договорились усилить координацию усилий в деле крушения самолета МАУ в Иране

Автор: РБК-Украина

Украина и Канада договорились усилить координацию усилий по делу сбития Ираном самолета "Международных авиалиний Украины". Страны стремятся привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Заявление обнародовали по результатам переговоров между президентом Владимиром Зеленским и премьером Канады Джастином Трюдо.

"Отдельное внимание было уделено усилению координации усилий между Украиной и Канадой в деле о сбитии Ираном самолета рейса PS752 и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде по сбиванию пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном. При этом официального подтверждения о начале судебного процесса Киев пока не получил.

На прошлой неделе в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

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