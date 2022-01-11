Украина и Канада будут вместе добиваться выплат родным погибших в катастрофе самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились вместе добиваться справедливых компенсаций от Ирана за сбитый в январе 2020 года самолет МАУ. Лидеры также обсудили возможность продолжения операции UNIFIER.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации на Донбассе", - написал Зеленский. По его словам, в ходе беседы произошел обмен мнениями о международных усилиях для деэскалации на востоке Украины. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения миссии UNIFIER. "Договорились вместе добиваться справедливой компенсации родным жертв катастрофы PS752", - добавил глава государства.