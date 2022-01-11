Україна і Канада будуть разом домагатися виплат рідним загиблих у катастрофі літака МАУ

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовилися разом домагатися справедливих компенсацій від Ірану за збитий в січні 2020 року літак МАУ. Лідери також обговорили можливість продовження операції UNIFIER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про ситуацію на Донбасі", - написав Зеленський. За його словами, в ході бесіди відбувся обмін думками про міжнародні зусилля для деескалації на сході України. Крім того, обговорювалася можливість продовження місії UNIFIER. "Домовилися разом домагатися справедливої компенсації рідним жертв катастрофи PS752", - додав глава держави.