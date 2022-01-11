ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна і Канада будуть разом домагатися виплат рідним загиблих у катастрофі літака МАУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 січня 2022 19:03
Україна і Канада будуть разом домагатися виплат рідним загиблих у катастрофі літака МАУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо домовилися разом домагатися справедливих компенсацій від Ірану за збитий в січні 2020 року літак МАУ. Лідери також обговорили можливість продовження операції UNIFIER.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Поговорив телефоном з Джастіном Трюдо. Поінформував про ситуацію на Донбасі", - написав Зеленський.

За його словами, в ході бесіди відбувся обмін думками про міжнародні зусилля для деескалації на сході України. Крім того, обговорювалася можливість продовження місії UNIFIER.

"Домовилися разом домагатися справедливої компенсації рідним жертв катастрофи PS752", - додав глава держави.

Нагадаємо, влада Ірану заявила представникам Канади, Швеції, України та Великобританії, що відмовляються від переговорів про катастрофу літака МАУ.

Відзначимо, пізніше Тегеран заявив, що готовий обговорювати виплати компенсацій, але тільки з кожною країною окремо.

Місія UNIFIER-це військова тренувальна місія Збройних сил Канади (CAF). Розпочалася у 2015 році на прохання уряду України. Спрямована на підтримку українських силових структур.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Канада
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити