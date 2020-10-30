Украина изучает решение Беларуси о закрытии границы, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины изучает вопрос закрытия границ со стороны Беларуси с Украиной. Если причиной был не коронавирус, украинские дипломаты отреагируют на это.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Министр напомнил, что Беларусь закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. Официальная причина - возрастание количества больных на коронавирус.

"С Россией - не закрывали. Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой. Если выяснится, что причиной был не ковид, а большая политика, мы будем реагировать. Мы сейчас изучать это решение", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что украинская сторона готова вести диалог с белорусской оппозицией.

"Но я, как министр иностранных дел, должен убедиться, какой является позиция этих людей относительно российской агрессии в отношении Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии. Тогда, я буду готов с ними встречаться, потому что то, что они сейчас озвучивают – это ни о чем. Это все вопросы, которые требуют ответа, потому что это реальная политика, и все это имеет последствия для нашей страны", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что закрытие границы с Беларусью касается наземных пунктов пропуска. Аэропорт Минска функционирует без ограничений.

Напомним, Литва уже направила ноту протеста Беларуси из-за закрытия границы.

Кстати, в новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попытались найти ответы на важные для украинцев вопросы. В частности, Дмитрий Кулеба, Арсений Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасия Радина и другие обсуждали, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников и какие последствия для государства будут иметь последние решения Конституционного Суда. А также, конечно, грозит ли нашей стране потеря безвиза.

"Свобода слова Савика Шустера" от 30 октября 2020 года

Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.

Резников ответил Веронике Цепкало

25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.

Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020

Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.

Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе

Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".

Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа