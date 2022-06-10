Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки

По его словам, Украина проигрывает России на фронтах и теперь почти полностью зависит от западного оружия, чтобы сдержать Россию.

"Сейчас это артиллерийская война. Теперь будущее будет решаться на передовой, а мы проигрываем в артиллерии. Все теперь зависит от того, что даст нам Запад. У Украины есть одна артиллерийская установка против 10-15 российских. Наши западные партнеры дали нам около 10% от того, что у них есть", - заявил он.

По словам Скибицкого, украинские военные теперь используют снаряды 155 калибра по натовскому стандарту.

"Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как они заканчиваются, их количество становится все меньше", - добавил он.