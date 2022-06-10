RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна майже витратила всі артилерійські боєприпаси, - представник розвідки

Фото: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький (crimea suspilne media)
Автор: Валерія Поліщук

Україна вже майже витратила всі артилерійські боєприпаси у війні з Росією. ЗСУ використовує від 5 до 6 тисяч артилерійських снарядів на день.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, повідомляти РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Україна програє Росії на фронтах і тепер майже повністю залежить від західної зброї, щоб стримати Росію.

"Зараз це артилерійська війна. Тепер майбутнє буде вирішуватися на передовій, а ми програємо в артилерії. Все тепер залежить від того, що дасть нам Захід. В України є одна артилерійська установка проти 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що у них є", - заявив він.

За словами Скибицького, українські військові тепер використовують снаряди 155 калібру за натовським стандартом.

"Європа також поставляє снаряди меншого калібру, але в міру того, як вони закінчуються, їх кількість стає все менше", - додав він.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявляв, що початковий запит ЗСУ з артилерії вже виконаний на 90%.

Раніше Резніков розповідав, яка артилерія від партнерів вже успішно працює на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниУкраїна