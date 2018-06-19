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Интервью

Украина и Израиль обсудили готовность Соглашения о свободной торговле

НовостиПолитика    19.06.2018 - 23:22
Фото: Павел Климкин и члены правительство Израиля (mfa.gov.ua)
Фото: Павел Климкин и члены правительство Израиля (mfa.gov.ua)

Сегодня прошло 11-е заседание украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества

Сегодня, 19 июня, министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом информирует пресс-центр украинского МИД.

В Иерусалиме прошло 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. В нем принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин.

"В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан Протокол 11-го заседания Комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава украинского МИД встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ, с которым обсудил создание Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Напомним, Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.

 

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Теги публикации: Павел Климкин, Израиль, ЗСТ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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