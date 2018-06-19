Украина и Израиль обсудили готовность Соглашения о свободной торговле

Сегодня прошло 11-е заседание украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества

Сегодня, 19 июня, министр иностранных дел Павел Климкин согласовал с руководством Израиля готовность Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом информирует пресс-центр украинского МИД.

В Иерусалиме прошло 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества. В нем принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр по вопросам охраны окружающей среды Израиля, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэв Элькин.

"В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан Протокол 11-го заседания Комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава украинского МИД встретился с Патриархом Иерусалимским Теофилом ІІІ, с которым обсудил создание Единой Поместной Православной Украинской Церкви.

Напомним, Порошенко назначил Жебривского аудитором НАБУ.