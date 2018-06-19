Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю

Сьогодні відбулося 11-е засідання українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва

Сьогодні, 19 червня, міністр закордонних справ Павло Клімкін погодив з керівництвом Ізраїлю готовність Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Про це інформує прес-центр українського МЗС.

В Єрусалимі відбулося 11-е засідання спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва. У ньому взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр з питань охорони навколишнього середовища Ізраїлю, міністр у справах Єрусалиму і спадщини Ізраїлю Зєев Елькін.

"У ході засідання сторони обговорили низку питань спільної зацікавленості, зокрема у сфері торгівлі та інвестицій, сільського господарства і управління водними ресурсами, енергетики та зв'язку, стандартизації та туризму. За результатами переговорів був підписаний протокол 11-го засідання Комісії", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що глава українського МЗС зустрівся з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ, з яким обговорив створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.

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